Nie sme vo vojne (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Vírus šíriaci sa rýchlejšie ako fáma, sa nevyhnutne stáva jej súčasťou. Strach je významnou súčasťou ľudskej predstavivosti a nič ho neudržiava vo forme tak dobre, ako neviditeľná, no rýchla mizéria.

Počas niekoľkých týždňov sme sa dozvedeli, že vírus pochádza z vojenských laboratórií, čínskych, ruských, amerických – čitatelia si vyberú podľa svojej aktuálnej sympatie, z polievky z netopierov na trhovisku vo Wu-chane, ktorý v týchto dňoch, dúfajme, že okrem trhu, otvárajú. Vraj ho doniesli americkí atléti do Iránu, kubánski botanici do Japonska, talianski záchranári z Číny do Bergama.

Nepoznáme jeho pôvod, no fascinuje nás jeho starobylosť, je z kmeňov starších ako ľudia, jeho príbuzní žijú na planéte tristo miliónov rokov a dnes sa vydávajú za konkurenčnú podobu života.

Jeho takmer urodzený pôvod, vzdialená príbuznosť s morovými epidémiami a rýchlosť z neho urobili v kolektívnej predstavivosti ľudstva viditeľného predstaviteľa neviditeľného sveta a síl tvoriacich a ovládajúcich život.

Skvostná izolácia

Pôsobí na nás ako Chubilaj, ničivý vojvoda z Orientu, pohroma Ázie a európskeho kresťanstva, a Sulejman, dobyvateľ Konštantínopola a Uhorského kráľovstva, vidíme ako na Dürerových rytinách, čítame ho v tuberkulóznej poézii Johna Keatsa a v Magickej hore, všade, kde sa nedýcha, v sanatóriách od Tatier po Alpy, pri Wolkrovej lavičke a v hoteli Mannových pacientov, kde Sorentino natočil Mladosť.

“ Zostaňme sústredení na pomoc všetkým bez ohľadu na to, či ide o rómske dieťa bez tečúcej vody v Jarovniciach, alebo umierajúcu babičku. „

Prichádza s ním pocit izolácie, splendid isolation, jedna z výčitiek a zároveň podmienok tvorby, neznačený chodník k sebe, nekontaminovaný priestor, nečistý iba vlastnými myšlienkami, čas ohradený viditeľnou bariérou so zdvíhacím mostom, miesto, kde sa môžeme pohnúť iba hlbšie smerom k sebe, no nedarí sa, pretože vírus nie je žičlivé a podnetné pracovisko, zakazuje nám dotýkať sa iných aj samých seba, priateľstvo a lásku mení na aplikáciu bezkontaktnej spoločnosti.