Čo nás učí fotografia bledej modrej bodky

Bledá modrá bodka

"Pozrite sa znova na tú bodku. To je tu. To je domov. To sme my. Každý, koho ľúbite, každý koho poznáte a každý o kom ste kedy počuli, každá ľudská bytosť, ktorá kedy bola, prežila svoj život na tejto bodke.

Celok našej radosti a utrpenia, tisíce presvedčených náboženstiev, ideológií a ekonomických doktrín, každý lovec a zberač, každý hrdina a zbabelec, každý tvorca aj ničiteľ civilizácie, každý kráľ a sedliak, každý mladý zaľúbený pár, každá matka a otec, nádejné dieťa, vynálezca a objaviteľ, každý kazateľ mravnosti, každý skorumpovaný politik každá 'superstar' a najvyšší vodca, každý svätec a hriešnik v histórii nášho druhu žil tu - na tejto smietke prachu visiacej v lúči slnečného svetla.

Zem je veľmi malé javisko v ohromnej vesmírnej aréne. Pomyslite na nekonečné ukrutnosti, ktoré priniesli jedni obyvatelia jedného rohu tohto pixelu iným sotva odlišným obyvateľom iného rohu. Aké časté boli ich nedorozumenia, ako veľmi boli ochotní jeden druhého zabiť, aká vášnivá bola ich nenávisť. Pomyslite na rieky krvi preliate všetkými generálmi a cisármi, aby sa v sláve a triumfe mohli stať chvíľkovými pánmi zlomku bodky.

Bod drobného svetla sa prieči naším pózam, našim predstavám o vlastnej dôležitosti, bludu o tom, že máme výsadné postavenie vo Vesmíre. Naša planéta je osamelá smietka v obrovskej vesmírnej temnote. Pri našej zapadnutosti vo všetkom tom priestore nie je ani náznak toho, že príde pomoc zvonka, aby nás zachránila pred nami samotnými.

Zem je zatiaľ jediný známy svet, ktorý ukrýva život. Nemáme žiadne iné miesto, na ktoré by sme sa mohli v blízkej budúcnosti presunúť. Navštíviť, áno. Osídliť, ešte nie. Či sa nám to páči, alebo nie, Zem je nateraz miestom, kde musíme zotrvať.

Hovorí sa, že astronómia je zahanbujúca skúsenosť, ktorá posilňuje charakter. Asi nie je lepšia ukážka ľudskej domýšľavosti ako tento vzdialený obrázok nášho drobného sveta. Svedčí o tom, že máme zodpovednosť správať sa k sebe vľúdne a zachovať svetlú modrú bodku, jediný domov, ktorý sme kedy poznali.

Carl Sagan