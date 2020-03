Testovať! Testovať! Testovať!

Štát musí rozviazať ruky súkromníkom.

25. mar 2020 o 16:58 Jakub Filo

Nech Pellegriniho marketingové pozlátko ohľadne boja s vírusom akokoľvek bledne, prioritou nového kabinetu musí byť okamžité zásadné zvýšenie testovacích kapacít.

Matovičom (zatiaľ iba) deklarovaných tritisíc testov je síce desaťkrát viac ako realizovaných doteraz, ale napríklad Rakúsko má ambíciu v najbližších dňoch dosiahnuť až 15-tisíc.

Niežeby sme chceli povedať, že všetky ostatné opatrenia a aktivity na podporu lekárov, zdravotníkov, školákov, seniorov, zamestnancov, zamestnávateľov, firiem a ďalších sú nedôležité. Ale aby boli naozaj účinné, v prvom rade musíme poznať stav, v akom sa v tejto kríze nachádzame.

Všetci si úprimne želáme, aby boli veľmi nízke počty nakazených na Slovensku skutočné. Mohlo by to znamenať, že razantné opatrenia zavedené v porovnaní s okolitými krajinami veľmi rýchlo, priniesli úspech. (Ak by to tak náhodou bolo, pôjde o jediné Pellegriniho vykúpenie.)

Ale stále sa ponúka skôr vysvetlenie, že testujeme málo.

Ak minister zdravotníctva Marek Krajčí tvrdí, že je dnešná kapacita dvetisíc testov, už zajtra očakávame dvetisíc výsledkov. Ak súkromníci hlásia, že majú možnosti testovať viac, než sú štátom žiadané kapacity, už dnes by mali možnosť testy realizovať pre potreby kľúčových ekonomických subjektov.

Lebo výzvy na dlhodobú zodpovednosť a zásadné obmedzenia na strane občanov musia byť vyvážené jasnou snahou štátu o adresné riešenia. A tie sú bez testov nemožné.