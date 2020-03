Koalícia má právo odmietnuť Blahu a Kotlebu

Niektorí ľudia nemajú právo riadiť výbory.

26. mar 2020 o 12:01 Michal Cirner

Autor je politológ, pôsobí na Prešovskej univerzite

Niektorí poslanci sa nám snažia nahovoriť, že na predsednícku stoličku v parlamentnom výbore majú nárok. Pracovne ich môžeme nazvať pán Červený a pán Čierny.

Ľuboš Blaha z opozičného Smeru dvakrát nedostal dôveru viesť ľudskoprávny výbor, rovnako dopadol aj šéf ĽSNSMarian Kotleba, keď sa uchádzal o vedenie jedného z kontrolných výborov.

Pán Červený spomínal "totalitný valec" koalície a zlé smerovanie politickej kultúry v novom volebnom období. Pán Čierny trúsil niečo o demokracii a demokratoch. Vraj na obsadení postu trvajú, majú na to právo a nech sa demokrati ukážu.

Zlá skúsenosť

Takže takto, páni. Ak koalícia ponúkla opozícii miesto podpredsedu parlamentu a niekoľko miest predsedov parlamentných výborov, to je jej dobrá vôľa a prejav politickej kultúry.

Nie je to veľká novinka, deje sa to po Mečiarovej ére štandardne, ale nikde nie je napísané, že to tak má byť a o nárokoch ani nehovoriac.