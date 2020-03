Koronavírus robí zo sledovania nový normál

Starostlivý štát či korporácia sa môžu zmeniť na tých, čo kontrolujú a utláčajú.

26. mar 2020 o 16:50 Erik Láštic

Autor pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK

Jedným z opatrení, ktoré v utorok predstavila vláda v boji proti nákaze Covid-19, bolo využívanie tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie.

V reakcii na návrh zaznela od predsedu najsilnejšej opozičnej strany Smer Roberta Fica hneď v ten deň obava, že by vládna koalícia "mohla zákon zneužiť proti opozícii".

"Je to zákon špehovací, je to najhrubší zásah do ľudských práv," dodal Fico. Bol to ten istý Fico, ktorý v novembri 2015 uisťoval verejnosť, že "každý jeden človek, teraz nechcem hovoriť o moslimoch alebo obyvateľoch, občanoch Slovenskej republiky, u ktorého sú dôvody na monitorovanie, bude monitorovaný".

Odmietol sa pritom hrať na "úzkoprsého ľudskoprávneho svätuškára".

Sledovanie je všade

Tzv. nové sledovanie (new surveillance) je neoddeliteľnou súčasťou moderných spoločností a života v nich. Naše bežné aktivity, od tých životne dôležitých až po tie triviálne, zanechávajú stopy v podobe údajov, ktoré sú predmetom záujmu štátu, súkromných spoločností, komunít, rodín či jednotlivcov.

Tieto "stopy" sú niekde zaznamenané, uložené, triedené, analyzované, spojené s inými dátami, predané tretím subjektom či vymenené za iné.

Osobným údajom je tak venovaná systematická pozornosť, ktorá je zameraná na osobné údaje v snahe ovplyvniť, riadiť, priznať (niečo) či kontrolovať osoby, ktorých údaje sú zhromažďované.

Využitie mechanizmov, ktoré zbierajú osobné údaje, sa odohráva často s naším súhlasom.

Ten má neraz podobu nekonečných zmlúv, s ktorými súhlasíme pri inštalovaní nových aplikácií, otváraní účtu v banke či pri kúpe nového programu od mobilného operátora. Len na vymenovanie subjektov, s ktorými si banky vymieňajú naše osobné údaje, niekedy nestačia ani písmená slovenskej abecedy.