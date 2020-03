Repatriácia ukázala, že Slováci v zahraničí sú občania druhej kategórie

Som rada, že už som doma. Ale ide o to, ako sa to (ne)podarilo.

26. mar 2020 o 23:32 Anna Theodoulides

Autorka študuje v Spojenom kráľovstve na UCL

Slováci v zahraničí si už zvykli na to, že nemajú voľbami rozhodovať o osude Slovenska, na výroky o tom, že nežijú ten pravý život. Najnovšie by sme si asi mali zvyknúť na to, že ako hlavná hrozba verejného zdravia na Slovensku sa musíme uspokojiť s horším zaobchádzaním.

Vo štvrtok 12. marca slovenská vláda vedená Petrom Pellegrinim oznámila, že zatvára hranice. Len tak, zo dňa na deň. Následne boli uzavreté letiská a tisíce Slovákov ostalo odstrihnutých od vlastnej krajiny.

Žiadne varovanie, žiadna rada, žiaden čas vrátiť sa. Doslova nás vymkli.

Poloprázdny autobus

V sobotu 14. marca som napísala e-mail na ambasádu, že chcem byť repatriovaná. To bolo presne deň predtým, ako boli repatriácie vtedajším premiérom Pellegrinim ohlásené.

Sledovali sme, ako Česko s návratom svojich občanov už začalo a kamarátka ma presviedčala, že treba slovenskému veľvyslanectvu čím skôr napísať, lebo sa to bude týkať aj nás.

Každý deň z ambasády prichádzal nový informačný e-mail, ale správa o odchode autobusu prišla len deň pred termínom odchodu, ktorý bol v piatok 20. marca.

V ten deň z Londýna odišlo aj lietadlo, o ktorom ambasáda poslala e-mail tým istým ľuďom, ktorí už mali pridelené miesta v autobusoch. Jedna skupina Slovákov dostala dve možnosti prepravy, pričom veľa ďalších stále čaká. Autobusy tak odchádzali poloprázdne.

Bez možnosti zastaviť

Nie je to dobrý pocit nasadať do autobusu a nevedieť, kam smeruje. Šoféri sami nemali informácie a podľa plánu nás na rakúsko-slovenských hraniciach čakali policajti, ktorí nás mali eskortovať buď do Gabčíkova alebo do Piešťan.

Trasa autobusu bola prispôsobená týmto destináciám, a teda Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Rakúsko a Slovensko. Až v Rakúsku vodičom zazvonil telefón, že ideme do Bardejova. Toto znamenalo ďalších sedem hodín cesty, keďže sme prichádzali z juhozápadu.

Bolo asi 10 hodín ráno a nás čakala cesta cez celé Rakúsko a teda najnovšie, aj cez celé Slovensko. Na pumpách sme nakupovali naposledy v Nemecku, vedeli sme, že cez Rakúsko je vybavený len rýchly tranzit, bez zastavovania.