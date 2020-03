Ak majú podniky prežiť, pomoc musí byť plošná a bezprecedentná.

27. mar 2020 o 17:40 Peter Tkačenko

Tieto noviny sa nepreslávili tým, že by tlieskali bezhlavému nalievaniu peňazí do ekonomiky v mene záchrany krízou postihnutých podnikov či v konjunktúre vydobytých sociálnych opatrení.

“ Kým vo vojne sa ekonomickou aktivitou mrhalo na míny a tanky, dnes sa mrhá posedávaním. „

Ale ako hovorí kolega Kenneth Rogoff: Tentoraz je to iné.

Áno, že je to „iné“ sa hovorí pri každej kríze, lenže povaha dnešnej krízy je naozaj nevídaná. Štát veľkej časti firiem zakázal činnosť a zákazníkom prikázal, aby sa pozerali do steny.

To nie je kritika, ale konštatovanie. Za takých okolností budú ekonomické následky plošné a bezprecedentné. A ak majú podniky prežiť, taká musí byť aj pomoc. Bude to strašne drahé a budeme to všetci splácať ešte veľmi dlho, ale je to vec udržania hospodárskej infraštruktúry.

Reči politikov, že „sme vo vojne“, nie sú úplne vkusné, ale istá podoba tu je. Kým vo vojne sa ekonomickou aktivitou mrhalo na míny a tanky, dnes sa mrhá posedávaním a oboje si žiada obrovské zdroje. Zatiaľ sa neprišlo na nič lepšie ako emisiu vojnových dlhopisov.

Hodiny tikajú, prvé výpovede odídu v utorok.