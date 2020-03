Do tmy korony sme vykročili správne

Vytvorili sme si dobrú šancu pandémiu zvládnuť.

28. mar 2020 o 23:37 Mikuláš Sliacky

Autor je karikaturista

Nech sme kritickí, ako chceme, zdá sa, že Slovensko zvolilo v prístupe ku korone optimálnu stratégiu alebo kombináciu stratégií. Platí to o Pellegriniho vláde, o Matovičovej vláde aj o správaní obyvateľstva.

Napriek všetkým nedostatkom, prejavom chaosu a chybám, vytvorili sme si dobrú šancu pandémiu zvládnuť.

Čo pomohlo

- Rýchle uzavretie podnikov a celého hospodárstva, zmrazenie verejného života a vnútorná izolácia rodín a jednotlivcov pomohli ako prvý krok.

- Disciplína spoločnosti, trochu aj to, že ľudia sa vystrašili, nosia na tvári rúška a majú vo väčšine solídne hygienické návyky, pomáha ako druhý krok. V tom sú práve dobrí Japonci, ktorí napriek obrovskej hustote obyvateľov majú vďaka hygiene a disciplíne koronu pod kontrolou. Hoci majú výhodu oproti nám, že sú izolovaný ostrov, kým my sme naopak križovatkou.

- Testovanie je ďalšia podmienka úspechu. Vďaka tímu okolo Roberta Mistríka (a aj vďaka premiérovi Matovičovi, že na odborníkov dá) sme rýchlo dosiahli priemer denného množstva spoľahlivo testovaných takmer tisíc osôb. To je v pomere k počtu obyvateľov už dnes hodnota blížiaca sa k hodnote Južnej Kórey. Ich je desaťkrát viac ako nás a testujú denne 10-tisíc ľudí. Ak dosiahneme trvalo počet tritisíc denne, ako chce Matovič, bude to úplne super.

" Nestačí povedať, že zdravie a životy sú prvoradé. Aj v ekonomike a sociálnej sfére ide o životy. „

- Výsledky testovania treba prepojiť so zákonným mobilným sledovaním predošlého pohybu pozitívne testovaných. A rozumne nastaviť testovanie predošlých kontaktov.

- Testovanie obyvateľov osád a mestských get a ich rýchla izolácia a pomoc ich obyvateľom v prípade potreby musí byť ďalším podstatným krokom. Ak treba, za pomoci polície a armády a bez akýchkoľvek rasistických podtónov.

Späť do života

- Treba urýchlene začať riešiť ekonomiku a zostaviť balík kompenzácií pre podnikateľov a živnostníkov. Následky korony nie sú len zdravotné, ale aj ekonomické a sociálne. Nestačí povedať, že zdravie a životy sú prvoradé. Aj v ekonomike a sociálnej sfére ide o životy. A môže ich byť napokon viac ako obetí pandémie.

- Keď toto budeme mať zvládnuté, treba začať testovať pracovníkov veľkých podnikov a postupne fabriky púšťať do prevádzky. Tu by už mohol pomôcť nemecký test na zisťovanie imunity. Mal by určiť, komu už korona nehrozí a má byť hotový koncom apríla. Azda.

- Zároveň bude treba riešiť, čo s deťmi, lebo školy a škôlky nebude možné otvoriť pravdepodobne ani v septembri. A starostlivosť starých rodičov o deti z pochopiteľných dôvodov odpadá.

- Ak toto všetko úspešne zvládneme a celosvetová recesia, na ktorú nemáme vplyv, nás dovtedy nezlikviduje, čaká nás ešte druhá vlna korony. Zrejme koncom jesene. Tá príde zároveň s obyčajnou chrípkou, čiže bude to ešte zložitejšie. A keďže širokú imunitu na koronu si asi pri tejto stratégii izolácie nevytvoríme, treba sa spoliehať na vakcínu, ktorá však dovtedy nebude. Lieky možno áno.

Toto všetko nás zrejme čaká a neminie. Je fakt, že sme začali dobre. Ako skončíme, ukáže čas.

Ten čas sa bude rátať na dlhé mesiace. Možno o rok, rok a pol si budeme môcť povedať, že sme pandémiu zvládli. Ale z ekonomických dôsledkov sa budeme aj tak vyhrabávať ešte niekoľko rokov.