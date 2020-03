V kríze spoznáš klamára

Keď treba konať, podvodníci ako Trump narazia na múr.

29. mar 2020 o 11:11 Benjamin Cunningham

Vraví sa, že keď Nikita Chruščov v roku 1964 odstupoval z funkcie generálneho tajomníka Ústredného výboru sovietskej komunistickej strany, svojmu nástupcovi Leonidovi Brežnevovi napísal dva listy. Každý dal do osobitnej obálky a pridal k nim poznámku:

"Môjmu nástupcovi: Keď sa ocitneš v beznádejnej situácii, z ktorej nevidíš východisko, otvor prvú obálku a zachráni ťa. Keď sa neskôr znova ocitneš v beznádejnej situácii, otvor druhú obálku."

O rok Brežnev skutočne čelí vážnej kríze a tak otvorí prvú obálku. "Hoď to celé na mňa," odkázal mu Chruščov. Brežnev to urobí a naozaj to zaberie.

O niekoľko rokov Brežnev čelí ďalšej kríze a v zúfalstve otvorí druhý list a číta: "Sadni si a napíš dva listy."