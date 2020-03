Ťahať hausnumerá z brucha ešte ničomu nepomohlo

Gelnica nakopla debatu o neexistencii plánu novej moci.

30. mar 2020 o 10:41 Peter Schutz

Zrušenie uzávery rómskej osady, ktorú nariadila samospráva v Gelnici v prvej reakcii na porušenie karantény, bol od štátu asi prirodzený krok. A zrejme ani nemal alternatívu. Teda za predpokladu, že navrátilec z Anglicka, ktorý premával hore-dole po osade aj okolí, nie je „koronapozitívny“.

Gelnica nakopla debatu o neexistencii plánu novej moci, ako zabrániť šíreniu korony v sociálne vylúčených lokalitách. Ani to, že po týždni vlády je to výčitka neprípadná, však nič neuberá z nutnosti vymyslieť akýsi súbor opatrení proti expanzii vírusu i v tomto prostredí.

Najmä ak Matovič má jasno, že kým v „normálnom“ svete nakazí jeden prenášač korony dokopy dvoch ľudí, tak v osadách je to 1:20. Nuž, ak je Peter Pollák, ktorého si vedie do svojej exekutívy, ozaj „desaťkrát fundovanejší“ – podľa Matoviča – ako Ábel Ravasz, tak by v prvom kroku mohol svojmu šéfovi vysvetliť jedno:

Ťahať hausnumerá z brucha – pretože 1:20 je hausnumero – v takejto vážnej veci ešte ničomu nepomohlo. Môže len škodiť, konkrétne šírením paniky.