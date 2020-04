Všimnime si, že tu žijú aj cudzinci

Štát a samospráva si v čase krízy nemôžu dovoliť nechať nikoho bez pomoci.

31. mar 2020 o 13:46 Zuzana Števulová

Autorka je ľudskoprávna právnička, pôsobila v Lige za ľudské práva, je členkou Progresívneho Slovenska

Ak by všetci ľudia z cudziny, ktorí dnes žijú na Slovensku, žili v jednom meste, toto mesto by s počtom obyvateľov viac ako 143-tisíc bolo tretie najväčšie na Slovensku.

Ak by sa od nich odčlenili občania iných členských štátov EÚ, ľudia, ktorí by zostali – teda takmer 86-tisíc – by žili v meste veľkosti Prešova a hovorili by prevažne po ukrajinsky alebo po srbsky.

Len sami Srbi a Ukrajinci dnes spolu tvoria 55-tisíc ľudí s povolením na pobyt na Slovensku. Prišli sem pracovať, podnikať či študovať, často aj so svojimi rodinami vrátane detí, ktoré chodia do slovenských škôl a škôlok.

Ich prítomnosť je však v našich mestách a dedinách stále tak trochu pomimo hlavného záujmu a inak to nie je ani počas pandémie. Tak, ako bol štát nepripravený na krízu nedostatkom ochranných pomôcok, nepripravený bol aj na zabezpečenie informovanosti cudzincov.

Korona po slovensky

Informovanosť, či už zo strany štátu, alebo samospráv, je v cudzích jazykoch slabá. Čiastočne to zachraňujú noviny a rádio vysielajúce v angličtine, to však nerieši situáciu mnohých Srbov, Ukrajincov a ďalších, ktorí nevedia po anglicky.