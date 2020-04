Rodinné súdy v čase korony

Súdy sa zasekli, ale život plynie ďalej.

1. apr 2020 o 11:47 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

Na Slovensku žijú mnohí ľudia v súdnych sporoch, ktoré neraz trvajú dlhé roky. Spomedzi nich sú azda najcitlivejšie rodinné alebo poručenské konania: rozvody, úprava práv a povinností do rozvodu, zverenie do starostlivosti, striedavá starostlivosť a úpravy styku či výšky výživného.

Aj za normálnych okolností platí, že čas je ich nepriateľom a dlhodobá neistota bežným stavom. No teraz spolu s celou krajinou zamrzli v kríze a nevedia, čo a kedy bude ďalej.

Korona priniesla aj veľmi aktuálnu otázku, či a ako sa majú dodržiavať dohodnuté striedavky a určenia styku s deťmi. Skúsme sa vžiť do kože rodiča, ktorý v najlepšom úmysle nevie, ako sa zariadiť v čase koronakrízy.

Platí príkaz ostať doma alebo rozsudky? Ak niektorí rodičia váhali a chceli sa prípadne riadiť odporúčaniami relevantných orgánov, možno pocítili ľahký chaos.

Komisárka pre deti Viera Tomanová povedala, že pre koronavírus sa odporúča vylúčenie styku s rodičom, s ktorým dieťa nežije v jednej domácnosti. Proti tomu hneď protestovali rodičia organizovaní v občianskych združeniach, ktoré sa venujú problémom súvisiacim s rodinnými spormi.

Priestor na obštrukcie

Podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej núdzový stav nemôže byť automaticky považovaný za ospravedlniteľný dôvod nerešpektovania súdnych rozhodnutí. Odporučila individuálne zvážiť dočasné nahradenie osobného styku dieťaťa s rodičom, ktorý nežije v spoločnej domácnosti, inou formou komunikácie. Pri striedavej starostlivosti poradila predĺžiť intervaly.

“ Odkedy vypukla kríza, otec sa s dieťaťom zdržiava na neznámom mieste, poslal len esemesku, že ho izoloval od koronavírusu. „

"Rozsudky sa majú dodržiavať vždy a je to znakom právneho štátu," vraví sudkyňa Okresného súdu Prešov Eva Farkašová. "Nevyhnutnosťou je aj odovzdať druhému rodičovi dieťa. No ak je niektorý rodič alebo dieťa v karanténe, tak to nie je možné. To isté predsa platí, keď je niekto z nich chorý za normálnych okolností."

Podľa rodinnej advokátky Ivany Zmekovej korona nemôže byť všeobecne ospravedlniteľným dôvodom, prečo brániť v styku. Klienti sa sami zaujímali o otázku, či sa má realizovať styk. "To treba zvážiť podľa situácie. Je ťažké si totiž predstaviť, že paušálne odporučíme jedno alebo druhé."

Mnohí ľudia pracujú teraz doma, rovnako doma učia svoje deti a idú nanajvýš na prechádzku a do obchodu. Prečo by sa nemali príčetne dohodnúť, že pokračujú v plnení rozsudkov? Určite však vznikol ďalší priestor na obštrukcie, ak má k tomu niekto sklony.