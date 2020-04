Na nájomnom bývaní aj obnove budov je zhoda

Koľko z predvolebných sľubov k budovám sa objaví v programovom vyhlásení vlády?

2. apr 2020 o 10:38 Richard Paksi

Autor pôsobí ako analytik v platforme Budovy pre budúcnosť, ktorá združuje odborné združenia podporujúce kvalitné a efektívne budovy.

Na potrebe riešiť nedostatok dostupného bývania na Slovensku formou významnej podpory rozvoja nájomného bývania sa dnes zhodujú všetky vládne strany.

Dôležitou súčasťou predvolebných programov jednotlivých strán bol návrh (nielen) klimatickej a energetickej politiky, ale takisto výraznejšie zvýšenie tempa a úrovne obnovy budov.

Návrhy opatrení ponúkali oveľa viac, než ponúkla minulá vláda a volebné programy pred štyrmi rokmi. Je preto otázne, či sa zvýšené ambície v týchto dvoch témach premietnu do programového vyhlásenia novej vlády alebo ostanú len kampaňovými sľubmi.

Na bývaní je zhoda

Slovensko výrazne zaostáva v podiele nájomných bytov v našom bytovom fonde oproti ostatným členským štátom EÚ. Na nedostatočne rozvinutý trh s nájomným bývaním neupozorňujú len vládne analýzy a neziskové organizácie, ale aj posledná správa o Slovensku spracovaná Európskou komisiou.

Nájomné bývanie bolo jednou z dôležitých tém kampane, a to najmä strán Sme rodina a Za ľudí. Obe strany hovorili o masívnom zvýšení počtu postavených nájomných bytov už v tomto volebnom období.

“ V obnove energeticky slabo účinných budov tkvie najväčší potenciál úspor energie SR do roku 2030. „

Strany OĽaNO a SaS sa vo svojich volebných programoch zhodli na niektorých opatreniach, ktoré by mohli motivovať k výstavbe nájomných bytov súkromný sektor.

Na potrebe výraznejšej podpory výstavby nájomných bytov a rozširovania dostupného nájomného bývania sa zhodnú všetky strany vládnej koalície. Dôležitou otázkou však nie je len zvýšenie ich počtu, ale aj stanovenie požiadaviek na kvalitu, ktorú by sme od nich ako daňoví poplatníci mali očakávať.

Ak má štát masívne investovať verejné prostriedky do výstavby nových bytových domov (alebo do obnovy starých budov), mal by ísť príkladom a klásť dôraz na ich udržateľnosť.