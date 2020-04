Orosch zľahčuje ohrozovanie životov a zdravia veriacich

Trnavský arcibiskup patrí do karantény.

3. apr 2020 o 15:16 Samuel Jezný

Autor je teológ, pôsobí ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe a je člen Progresívneho Slovenska

Biskupi rímskokatolíckej cirkvi sa počas epidémie tvárili vcelku príčetne. No nevydržalo im to dlho.

Spočiatku sa zdalo, že sa lídri našej najväčšej cirkvi zachovajú zodpovedne. Súhlasili so zákazom verejných bohoslužieb, a keď sa časti veriacich toto rozhodnutie nepáčilo, snažili sa im vysvetliť, že ide o nevyhnutné opatrenie.

Každú nedeľu sme síce svedkami správ o nedisciplinovaných duchovných, ktorí odslúžili omšu a nevšimli si, že do kostola vedľajším vchodom prišli nezriedka desiatky veriacich. No dialo sa to bez verejného požehnania od biskupov, a tak sme mohli veriť, že ide len o lokálne excesy.

Minulý týždeň sa však takáto omša konala v Hlohovci. A tak nám trnavský arcibiskup Ján Orosch nakrútil duchovné povzbudenie a poučil nás, čo si o celej kauze myslí. Prekáža biskupovi, že v čase epidémie sa v kostole zíde štyridsať veriacich? Ale kdeže.

Bigotné bingo s Oroschom