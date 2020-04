Za čo vymieňame naše dáta

Technologické spoločnosti už dávno vedia to, čo si teraz pýtajú naše vlády.

3. apr 2020 o 16:20 Benjamin Cunningham

Už pekných pár rokov – vediac či nevediac – odovzdávame súkromné informácie technologickým spoločnostiam. Naše chytré telefóny dokážu povedať Googlu, Facebooku či iným spoločnostiam, kto sme, kam ideme, čo denne robíme, aby nám následne predali nejaké produkty.

Prečo by takéto presné dáta nemohli pomôcť v boji s koronavírusom?

Tento týždeň uverejnili noviny New York Times mapu ukazujúcu, ako sa Američania v ostatných dňoch pohybovali. Dáta z ich telefónov zdokumentovali, že celá krajina zvoľnila tempo, no v juhovýchodnej časti pohyb pokračoval až do minulého víkendu takmer nerušene.

Takéto informácie nám určite pomôžu spätne vysvetliť ohniská nákazy, no nemohli by nás usmerňovať, aby sme problému predišli? Ak je teda možné zbierať dáta „za pochodu“, aby nám telefón ponúkol letenku, ktorú nepotrebujeme, prečo by nemohol varovať, keď riskujeme svoje (a ostatných) zdravie, ak sa nadmerne pohybujeme?