Európa sa opäť stavia na nohy

Náš svet sa za niekoľko týždňov celkom zmenil.

5. apr 2020 o 0:33 Ursula von der Leyenová

Autorka je šéfkou Európskej komisie

Za posledné týždne sa náš svet obrátil naruby. Akoby už ani nebola pravda, že ešte prednedávnom sme sa nerušene venovali každodenným povinnostiam. Medzičasom sa u niektorých z vás prejavili príznaky ochorenia, mnohí poznajú niekoho, kto sa nakazil, a všetci máme obavy o svojich blízkych.

Ale táto situácia je výnimočná tým, že súčasťou riešenia je každý z nás: my všetci ako občania, ale aj podniky, mestá, regióny, národy a vlastne celý svet. Iste, treba priznať, že neznámy nepriateľ a kríza nevídaného rozsahu a rýchlosti Európu sprvu čiastočne zaskočili. Na tento nevydarený začiatok doplácame dodnes.

Nákazlivá solidarita

Európa však teraz už stojí so vztýčenou hlavou. Poháňa ju obrovská vlna súcitu, ktorá spojila ľudí v celej Únii.

V posledných týždňoch sme svedkami toho, ako sa lekári a zdravotné sestry z dôchodku vracajú do služby a milióny dobrovoľníkov robia všetko, čo je v ich silách, aby pomohli. Reštaurácie roznášajú jedlo vyčerpaným zdravotníkom, módne domy šijú lekárske plášte a automobilky vyrábajú pľúcne ventilátory.

Táto solidarita je nákazlivá – a to je základ, na ktorom stojí naša Únia. Vďaka tomuto impulzu je skutočná Európa späť v sedle. Európa, ktorej sa spoločne darí to, čo by nikto z nás nedokázal osamote.

Európa, ktorá sa zmobilizovala a dennodenne sa do úmoru usiluje o záchranu každého života, ale aj o to, aby občanom zachovala živobytie a nenechala upadať naše ekonomiky.

Nový program SURE

V posledných týždňoch sme prijali opatrenia, ktoré by len nedávno boli bývali nemysliteľné. Do pravidiel štátnej pomoci sme vniesli takú pružnosť, aká tu ešte nebola, aby sa veľkým i malým podnikom dostalo podpory, ktorú potrebujú.

“ Budúcnosť Európy sú poľskí lekári, ktorí cestujú do Talianska. Je to 10-tisíc rúšok, ktoré Česi posielajú do Španielska. „

V nebývalom rozsahu sme uvoľnili rozpočtové pravidlá, aby národné i únijné zdroje mohli rýchlo smerovať k tým, ktorí to potrebujú. Inštitúciám EÚ a členským štátom sa tak podarilo na boj proti kríze zhromaždiť 2,8 bilióna eur, čo je najmohutnejší ohlas spomedzi všetkých častí sveta.

Tento týždeň Európska únia zachádza ešte o krok ďalej. Navrhli sme nový program s názvom SURE, aby sme zachránili pracovné miesta a príjmy a aby sme podniky udržali nad vodou, kým budeme fungovať v úspornom režime.

Vďaka tomuto programu vlády dostanú 100 miliárd eur, aby nahradili príjmy pracovníkom, ktorým zamestnávateľ bude musieť skrátiť úväzok, a aby podobne pomohli aj tým na voľnej nohe. Aj ľudia v núdzi tak budú môcť naďalej platiť nájomné a účty či nakupovať potraviny, čím zasa udržia pri živote ďalšie podniky.

A aby sme ešte posilnili boj o záchranu životov, rozhodli sme sa navyše každučký cent, ktorý nám zostal v tohtoročnom rozpočte, použiť na financovanie nástroja núdzovej pomoci. Ten pomôže zabezpečiť životne dôležité zdravotnícke vybavenie a zintenzívniť testovanie.

Marshallov plán pre Európu

Chceme tak zdôrazniť, že v tejto kríze sa nemožno uspokojiť s polovičnými opatreniami. To sa nezmení ani v nasledujúcich rokoch, počas ktorých sa budeme snažiť vyviesť našu ekonomiku z krízy.

Na to budeme potrebovať obrovské investície na spôsob Marshallovho plánu pre Európu a v jadre tohto úsilia by mal byť silný nový rozpočet EÚ. Výhody sú zrejmé: rozpočet EÚ je overeným nástrojom solidarity a modernizácie. Vďaka svojmu sedemročnému trvaniu dodáva istotu investorom a je zárukou spoľahlivosti pre všetky zúčastnené strany.

Ale rovnako ako náš svet, ktorý sa za niekoľko týždňov celkom zmenil, ani náš rozpočet nemôže zostať ako predtým. Stojíme pred kľúčovým okamihom, keď ekonomiky oslabené súčasnou krízou budú musieť naštartovať motory a opätovne rozhýbať náš jedinečný vnútorný trh.

Bilióny, ktoré dnes vynakladáme na odvrátenie väčšej katastrofy, sú investíciou do ochrany našej budúcnosti a budú záväzkom pre celé generácie. Preto sa finančné prostriedky v našom budúcom rozpočte musia investovať inteligentným a udržateľným spôsobom. S ich pomocou musíme zachovať, čo je nám drahé, a obnoviť pocit spolupatričnosti medzi európskymi národmi.

A čo je najdôležitejšie, musíme ich vynakladať tak, aby sme zároveň investovali do vlastnej budúcnosti, napríklad do inovačného výskumu, digitálnej infraštruktúry, čistej energie, inteligentného obehového hospodárstva či dopravných systémov budúcnosti.

Marshallov plán tohto druhu nám pomôže vybudovať modernejšiu, udržateľnejšiu a odolnejšiu Európu. Práve taká Únia sa podľa mňa môže zrodiť z tejto situácie – presne ako doteraz po každej kríze v našich dejinách.

A toto obrovské úsilie, táto nová Európa, si viac ako čokoľvek iné bude vyžadovať jedno: aby si Európania želali spoločnú budúcnosť, v ktorej sa budú ochotní postaviť jeden za druhého.

Zase na nohy

Dnes všade v Európe vidím dôkazy, že takého ducha máme, a to ma napĺňa pýchou.

Budúcnosť Európy sú poľskí lekári, ktorí cestujú do Talianska. Je to 10-tisíc rúšok, ktoré Česi posielajú do Španielska a iných krajín. Sú to lietadlá s pacientmi smerujúce zo severného Talianska do východného Nemecka, alebo vlaky, ktoré ľudí prevážajú cez hranice, aby dostali bezplatnú intenzívnu starostlivosť.

Sú to Bulhari, ktorí posielajú ochranné vybavenie Rakúšanom, a Rakúšania, ktorí zasa posielajú masky do Talianska. Sú to prvé spoločné európske zásoby zdravotníckeho vybavenia alebo respirátory a testovacie súpravy, ktoré nakúpila takmer každá krajina od Rumunska až po Portugalsko a ktoré sa zasielajú do Španielska, Talianska a ďalších krajín.

Silu a solidaritu tejto Únie pocítili aj tisíce Európanov, ktorí uviazli v zahraničí – či už vo Vietname, v Južnej Afrike alebo v Argentíne – no dostali sa domov na európskych lietadlách.

S každým z týchto aktov solidarity sa Európa postupne dostáva späť na nohy a ja nepochybujem o tom, že už onedlho bude na nich opäť pevne stáť – spoločne.