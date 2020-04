Korona medzi faktami a bludmi

U trumpovcov sa ďalej klame, Švajčiarom odporučili používať spisovnú nemčinu.

5. apr 2020 o 23:05 Eugen Gindl

Autor je scenárista a publicista

Strašidlo pandémie obchádza zemeguľu a my jeho vyčíňanie sledujeme naživo. A premýšľame, kto pre nás túto globálnu drámu napísal? Kto je jej režisérom?

Jedna pani povedala... Ale no: veď stará Blažková zomrela už dávnejšie. Takže sami si vymýšľame: S pointou alebo bez. Občas vetu pridáme, inokedy uberieme. Klebety, fámy, polopravdy, najnovšie aj konšpiračné teórie.

Trumpova farma lží

Napríklad taký Sean Hanity, dôverník Donalda Trumpa, vo svojej rozhlasovej relácii tvrdil, že "hlboký štát zneužíva koronavírus na šírenie strachu... Sme svedkami kampane, ktorá sa zapíše do dejín ako jeden z najväčších švindľov... S cieľom manipulovať (americké) hospodárstvo."

Kto to Hanitymu natáral? Vraj istý vedec. Tento Hanity je aj moderátorom televíznej show. V TV Fox, ktorá podporuje Trumpa.

Na twitteri sa do debaty zapojil aj istý David Clarke, šerif z Milwaukee County: "Ani jedno z našich médií sa nespýtalo Georgea Sorosa, prečo túto paniku rozpútal. Nespýtali sa, hoci 'sa vie', že to bol on..." Aj Clarke patrí medzi podporovateľov "génia" s plavou šticou.

Konšpiračné teórie obsahujú čosi nereálne, fantazmagorické. Neraz okorenené cynizmom. Do súčasnej globálnej diskusie poznamenanej strachom prikvapkávajú jed. V tomto prípade v službách jurodivého prezidenta Spojených štátov. U nás v službách muftiho, bossa, šéfa, starého či gazdu... Podľa toho, kto je práve pri vesle...

Dobrý čas pre spravodajstvo

Verejnosť čoraz neochotnejšie odlišuje fakty od klebiet, pravdu od lži. New York Times však upozorňujú, že iba zriedkakedy sa tak jasne ukázalo, čo odlišuje skutočné novinárstvo od sociálnych sietí tak ako práve teraz. Pod hrozbou koronovírusu.