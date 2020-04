Túto krízu môžu Európania prekonať jedine spolu

Od tejto chvíle už musíme myslieť aj na deň potom, na Európu potom.

6. apr 2020 o 9:42 Christophe Léonzi, Joachim Bleicker

Christophe Léonzi je francúzsky veľvyslanec

Joachim Bleicker je nemecký veľvyslanec

Vo chvíli, keď sa na Slovensku ujíma vedenia nová vláda, si dovoľujeme v mene oboch našich štátov, Francúzska a Nemecka, zablahoželať celému tímu premiéra Igora Matoviča a popriať mu veľa úspechov.

Naše krajiny sú, viac než kedykoľvek predtým, pripravené pracovať na posilnení vzťahov, ktoré nás viažu k Slovenskej republike, nášmu strategickému partnerovi, a na zintenzívnení spolupráce v prospech silnejšej, integrovanejšej a solidárnejšej Európskej únie vybudovanej na spoločných hodnotách a na základoch právneho štátu.

Nová slovenská vláda prevzala vedenie krajiny s odvahou v neľahkej situácii. Európa a svet dnes prechádzajú mimoriadne vážnou krízou.

Pandémia, ktorej podliehajú stovky a tisíce starších ľudí, ale i ľudí v najlepších rokoch, uvádza celú našu populáciu do stavu hlbokej bezmocnosti a úzkosti, ale zároveň nás vracia späť k základným životným hodnotám, k sociálnej súdržnosti, k pozornosti voči ostatným a k solidarite, zvlášť ak ide o najzraniteľnejšie osoby v našich spoločnostiach.

Musíme sa prekonať

Čeliac hrozbe týchto rozmerov, akú si naše národy ani nepamätajú, musia európske štáty prekonať samy seba: nemajú len zdravotnícku povinnosť, ale aj povinnosť založenú na hodnotách vzájomnej pomoci, spájania síl, koordinácie reakcií a spolupráci. Pretože jedinou odpoveďou, hodnou našich spoločností, založených na rešpektovaní ľudských práv a bratstva, je solidarita, a jedine koordinované kroky budú skutočne účinné.

“ Jedinou odpoveďou na prekonanie zdravotných, vojenských, teroristických hrozieb bude ešte jednotnejšia, integrovanejšia a spravodlivejšia Európa. „

Musíme takisto konať s ohľadom na obozretné dodržiavanie a rešpektovanie zásad právneho štátu.

Výsledky a prejavy solidarity sú už hmatateľné. Táto európska solidarita zachraňuje životy. Čas jednostranných a vnútroštátnych rozhodnutí prijatých bez koordinácie na začiatku krízy, je preč.

A mnohé z týchto rozhodnutí sa dnes stali konkrétnymi opatreniami, ktoré dokazujú, že sme schopní poskytnúť spoločnú a jednotnú odpoveď: prijímať pacientov z najviac postihnutých krajín v nemocniciach najmenej zasiahnutých štátov, zavedenie skupinových nákupov ochranných prostriedkov a zdravotníckeho vybavenia, poskytnutie 187 miliónov eur na výskum vírusu, spoločné repatriácie atď.

Musíme pokračovať ďalej, aby sme mohli spoločne čeliť zdravotnej kríze a zároveň spoločne prekonať hroziacu akútnu hospodársku a sociálnu krízu, a to zachovaním fungovania vnútorného trhu a tranzitu, a prijatím opatrení finančnej pomoci primerane hroziacemu nebezpečiu narušenia hospodárskej

a sociálnej štruktúry našich krajín.

Balíky sú na ceste

Vážnosť tohto obdobia si vyžaduje plnú solidaritu EÚ. Členské štáty, ale aj všetky inštitúcie Európskej únie, sa zaviazali urobiť všetko, čo je v ich silách a k čo najužšej spolupráci.

Prvý balík opatrení umožní využiť nevyčerpané štrukturálne a regionálne fondy na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie. To sa premietne do investícií na úrovni celej EÚ vo výške 37 miliárd eur, ktoré by sa mali doplniť o ďalších 29 miliárd eur z rozpočtu EÚ.

Okrem toho bol prijatý program Európskej centrálnej banky v hodnote 750 miliárd eur na rozšírenie kapacity financovania hospodárskej činnosti. A navyše sa zmiernili pravidlá týkajúce sa Paktu stability a rastu, štátnej pomoci a pôžičiek Európskej investičnej banky.

Tieto podporné opatrenia sú nevyhnutné a bude treba ich dôkladne doplniť o ďalšie silné iniciatívy na zmiernenie ľudských, sociálnych, ekonomických a finančných otrasov, ktoré postihujú všetky európske štáty.

Aktuálna kríza predstavuje pre celý svet, ako aj pre našu Európu, novú skúšku. To, ako ju spoločne prekonáme, bude rozhodujúce pre našu spoločnú budúcnosť.

Od tejto chvíle už musíme myslieť aj na deň potom, na Európu potom. Jedinou odpoveďou na prekonanie zdravotných, vojenských, teroristických hrozieb bude ešte jednotnejšia, integrovanejšia a spravodlivejšia Európa, ešte viac hrdá na svoje spoločné hodnoty a princípy.

Slovensko, posilnené svojím európskym záväzkom, ambíciami v oblasti ochrany právneho štátu a svojím jedinečným postavením v strednej Európe, kde kráča európskou cestou, bude zastávať pri tomto oživení európskeho projektu zásadnú úlohu.