Sme v tom všetci spolu. Aj oni

Cudzinci chcú pomôcť, pretože tu žijú.

6. apr 2020 o 10:08 Elena Gallová Kriglerová

Elena Gallová Kriglerová (zdroj: ARCHÍV E.G.K.)

Autorka je sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry

Okrem koronavírusu sa čoraz viac šíria aj snahy nachádzať vinníkov, ukazovať na nich prstom a vytvárať znova ďalšieho nepriateľa.

Veľmi symptomatické je vyjadrenie Mariana Kotlebu, že za súčasnú situáciu môže najmä to, že rôzni migranti pobehujú po Európe a my si teraz kvôli nim musíme umývať ruky. Môžeme nechať prev tejto chvíli bokom skutočnosť, že takto "pobehuje" po Európe aj niekoľko stotisíc Slovákov a aj to, že Marian Kotleba má zrejme problém s tým, že si musí umývať ruky.

Hovorme o situácii na Slovensku. Toto dlhodobé a nešťastné delenie na "my a oni" sa totiž dnes stiera aktivitami cudzineckých komunít, ktoré tu často čelia odmietaniu a pocitu, že sú pre krajinu príťažou či ohrozením.

Ľudia z vietnamskej komunity v Pezinku, Nitre či v Komárne sa takmer okamžite zaktivizovali a začali šiť rúška pre zdravotníkov. Podobne šijú rúška aj žiadatelia o azyl v troch utečeneckých táboroch vďaka spolupráci s mimovládnymi organizáciami.

Turecké bistro na Obchodnej ulici začalo poskytovať zadarmo jedlo pre ľudí v prvej línii – policajtov, zdravotníkov či hasičov.