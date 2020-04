Hnusobu nevykynožíte, zmierte sa s tým

Nech premiér konečne povie parametre a ciele svojho "blackoutu".

6. apr 2020 o 13:23 Peter Tkačenko

Predseda vlády to isto bude pokladať za ďalšiu epizódu štvavej kampane protivládnych médií, ale vzhľadom na dôležitosť témy to treba neustále opakovať. Mantra Igora Matoviča o "vykynožení hnusoby" prostredníctvom jeho "blackoutu" má totiž potenciálne zničujúce následky.

Z jeho varovaní, že bez vykynoženia bude terajší stav pokračovať ešte trebárs rok, totiž vyplýva, že sprevádzkovanie Slovenska podľa neho môže nastať až v okamihu úplnej likvidácie vírusu. Ak to myslí vážne, v preklade to neznamená nič menšie, než to, že je odhodlaný našu vlasť ekonomicky úplne zruinovať.

Aj keby nasadil všetko, čo má Slovensko k dispozícii, vírus by "vykynožil" iba ak zázrakom a aj keby sa mu to podarilo, do týždňa sa objavia nové prípady, takže investované náklady by boli vyhodené von oknom. Za mesiac sa úplne zbaviť vírusu je nedosiahnuteľný cieľ, a preto je vyložene nebezpečné si ho klásť.