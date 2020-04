Slovensko v protipohybe

Takú kontrolu nad koronou, ako chce Matovič, nechcú nikde.

6. apr 2020 o 13:31 Peter Schutz

Zo žánru ani nahá, ani oblečená je veľkonočný „miniblackout“ Igora Matoviča. S výnimkami (aj) nákupov, susedskej výpomoci, výletov do prírody (!), ba ešte aj „možnosti pohybovať sa v okolí svojho bydliska“ to má málo, ba takmer nič spoločného so zákazmi vychádzania, ako o nich reportujú spravodajstvá z Číny či odinakiaľ.

“ Karanténne režimy narážajú na svoju neudržateľnosť pre ďalšie dlhé mesiace. „

Streľbu od boku predsedu Matoviča, čím sa stáva príznačný, upravila kohorta odborníkov do nariadenia nezvyšujúceho strasti terajšieho stavu. Svoj nápad zníženia rizík Veľkej noci premiér presadil tak, že sa opäť uplatnila riekanka o ovci a vlkovi. Teda za predpokladu, že poriadkové zložky si prípadné pokyny na buzeráciu ľudí (Kam idete? Kde bývate? Občiansky preukaz!) nevysvetlia príliš „normalizačne“.

Popri všetkej gestikulácii o ochrane zdôvodnenie veľkonočného obmedzenia pohybu degraduje nielen seniorskú, ale aj aktívnu populáciu – tú istú, ktorú chvália za „disciplínu“ – na teliatka, ktoré celkom nevedia, čo za nebezpečenstvo Covid-19 predstavuje.