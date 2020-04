Matovič nemá súperiť o najlepší status, ale dôveryhodne vysvetľovať

Veľa Slovákov vie, že sieť zdravotníctva všetkých neunesie, preto sú zodpovední

6. apr 2020 o 15:46 Beata Balogová

Je to mesiac, čo sme sa stiahli z ulíc do našich domovov. Zakryli sme si ústa a kreativitu vlievame okrem spestrenia domáceho väzenia detí aj do šitia rúšok. Postupne sa k obavám z vírusu pridávajú existenčné otázky: budeme mať o pár týždňov prácu? Otvoria ešte niekedy tú malú kaviareň na rohu?

Koľko kníhkupectiev sa nadobro zatvorí? Budú umelci a spisovatelia výpomocnou silou v obchodoch? Dokedy môžeme odkladať účty a upomienky v obálkach? Dokedy budeme mať trpezlivosť brať nepokojným deťom mobily z ruky, aby si radšej čítali knihy?

Každý dnes niečo obetuje. Rúška sa stali prejavom našej kolektívnej zodpovednosti. Voči starším ľuďom, ktorí si zaslúžia nepomerne viac než almužnu pred Vianocami od vlády. Momentálne je v stávke ich budúcnosť s rodinou, ktorú sme im dlžní.

Vieme, že záchranná sieť zdravotníctva nás všetkých neunesie, dokonca neunesie ani všetkých tých najzraniteľnejších. Toto nie je čas dokazovať, že nariadenia sa dajú obchádzať, lebo ich štát nemôže dôsledne vymáhať. Ťažko sa dosah nezodpovednosti jednotlivcov vyjadruje v tomto prípade pokutou. Lebo ide o životy.

Preto sa novinári pýtajú v mene všetkých, chrániacich aj chránených. Nie preto, aby samoúčelne kritizovali vládu alebo premiéra Matoviča. Jasné a podložené informácie a dôveryhodné vysvetlenia sú dnes kľúčové pre všetkých, ktorí sa chcú správať zodpovedne. A to veľká časť krajiny chce.

Dnes nie je priestor na politický boj o dominanciu jednej alebo druhej strany. Nie je to súťaž o to, kto bude najviac viditeľný.

Tí, ktorí dnes na sociálnych sieťach simulujú epidemiológiu a žmýkajú si z prestrelených statusov pozornosť, zamorujú verejný priestor, a preto je prinajmenšom logické, že od vlády a premiéra očakávame, že nebude s týmito ľuďmi súperiť. On musí tento verejný priestor skôr prečisťovať.

Lebo máločo, okrem strachu o blízkych, môže ľudí v čase epidémie inšpirovať ešte k väčšej zodpovednosti, ako dôveryhodný a zodpovedný premiér.