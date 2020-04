Za peniaze si kupujeme aspoň po troche budúcnosti

Teraz treba prežiť. Počítať, moralizovať a plánovať budeme potom.

8. apr 2020 o 17:20 Eduard Žitňanský

Slovensko prijalo zatiaľ málo ekonomických opatrení na zmiernenie dosahu koronakrízy. Krajina zaostáva v čase i v objeme. Hrozí, že slovenská ekonomika klesne viac ako vo vyspelých štátoch.

Deväť rešpektovaných ekonómov oceňuje mnohé opatrenia, ktoré nová vláda stihla prijať. "Popri prijímaní razantných karanténnych opatrení však treba prijať aj nemenej razantné ekonomické opatrenia na záchranu ekonomiky pred kolapsom. Sme presvedčení, že ďalšie opatrenia musia byť prijaté v najbližších hodinách a dňoch, nie týždňoch, pretože potom bude už neskoro," hovoria.

Vyžaduje si to naliať do ekonomiky viac peňazí, a to bezodkladne. Treba ísť nad rámec fiškálnych opatrení, ktoré už boli vyhlásené.