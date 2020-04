Matovič ako z Ficovej učebnice

Expremiéra ešte prekonal v mesianizme zameranom na svoju osobu a v samochvále.

14. apr 2020 o 9:41 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

Neochota Igora Matoviča delegovať rôzne úlohy na druhých ľudí, čo by znamenalo viac času a síl na úlohy premiéra, zahŕňa aj nezvyčajné rozhodnutie spravovať si svoj facebookový účet osobne. A to prináša výsledky.

Za pár dní vlády Matovič stihol opľuť novinárov, s kritikou sa vyrovnať tak, že je to hejt, dať ľudské práva do úvodzoviek a Bratislavu do zlatej bubliny.

Premiér ďalej pestuje závislosť od facebookových ankiet, lebo intuitívne dobre vie, že dať občanovi fiktívny podiel na rozhodovaní je skvelá návnada. Existujú však dobré dôvody, prečo nedávať spravodlivosť do rúk ulici, napokon právny poriadok si vytváral tento princíp dlho a prejavuje sa mnohými spôsobmi.

Obyvateľov napríklad nenechávame priamym spôsobom rozhodovať o daniach ani o ľudských právach a v trestnom práve sú to viaceré zásady, ktoré ani netreba poznať – stačí trocha rozvahy a neusporiadame facebookový lynč.