Matovič ovládol koalíciu ako málokto

Premiér dnes nemá dôvod prihliadať na partnerov.

14. apr 2020 o 14:50 Peter Tkačenko

Infantilné alebo naopak agresívne prejavy predsedu vlády iste sú a budú oprávneným predmetom kritiky, no stále platí, že skutočné politické bojisko je inde, konkrétne v koalícii. Nie nadarmo poznáme Mečiarovo stupňovanie na škále nepriateľ-úhlavný nepriateľ-koaličný partner a treba uznať, že tu Igor Matovič triumfuje ako málokto v našich krátkych dejinách.

“ Nateraz je zo slova „ekonóm“ nadávka, zhruba niečo ako vrah dôchodcov. „

Mesiac po vymenovaní vlády akoby mala koalícia presne jedného člena – predsedu vlády. Ten v utorok oznámil, ako sa vláda bude rozhodovať pri potenciálnom uvoľňovaní ekonomiky. Nemal tam koaličných partnerov, nezaoberal sa tým, čo si myslí podpredseda vlády pre ekonomiku, istý Richard Sulík, jednoducho oznámil, že to bude takto.

Stačilo, aby vyhlásil, že rozhodovať budú „odborníci“. Iste, je to priehľadný trik – v skutočnosti to totiž znamená, že rozhodovať bude vláda podľa toho, ako si bude interpretovať odporúčania politicky vybraného panelu odborníkov. A vláda, kde má väčšinu OĽaNO, rozhodne tak, ako sa rozhodne Matovič. To nie je kritika premiéra, ten len využíva, že čo mu partneri umožnia.