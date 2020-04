Premiér navrhuje, za čo ostatných kritizoval

Podstatné bude, aby sme to celé v zdraví prežili.

14. apr 2020 o 15:52 Peter Tkačenko

Všetci, ktorí sa doteraz vyzývali vládu na prípravu plánov o tom, ako opätovne otvárať ekonomiku, sa od premiéra dočkali nadávok, že sú to ľahkovážnici, ktorým sú ukradnuté ľudské životy. Ako jedinú alternatívu pokračovania súčasného stavu na neurčito ponúkal svoj povestný blackout, teda vykynoženie hnusoby a zriadenie slovenskej izolovanej polystyrénovej plťky v strede Európy.

“ Podstatné však bude najmä to, aby sme to celé v zdraví prežili. „

Na počudovanie, teraz navrhuje presne to, za čo ostatných kritizoval: stanoviť kritériá, za akých sa budú uvoľňovať alebo, naopak, sprísňovať jednotlivé opatrenia tak, aby sme príliš neohrozili verejné zdravie a zároveň umožnili sfunkčnenie prevádzok s nízkym rizikom prenosu nákazy.

Mohli by sme mu vyčítať, že by svoj obrat mohol nejako vysvetliť, že sa zbabelo skrýva za svoje konzílium, pričom vždy pôjde o rozhodnutie politicky nominovaných orgánov, aj to, že príliš ľahkovážne odbíja tému zatvorených prevádzok s tým, že ide len o dve percentá HDP.

Podstatné však bude najmä to, aby sme to celé v zdraví prežili. My aj hospodárstvo.