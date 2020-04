Ruský koronový zázrak

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Vyzerá to ako zázrak. Rusov umiera na Covid-19 menej ako Talianov, Britov či Američanov. Nikto nevie prečo.

Ale aj túto správu treba deliť realitou, napríklad deväťhodinovými radmi sanitiek pred moskovskými nemocnicami. V poslednom čase pribúda takmer tritisíc nakazených denne.

Teórií, prečo je málo obetí, je niekoľko. Medzi najobľúbenejšie patria tie, že ruské zdravotníctvo je jednoducho najlepšie, ruský politický manažment najschopnejší, ruské lieky najúčinnejšie a ruský prístup najprezieravejší.



Jedným zo zástancov je lekár Alexander Mjasnikov. Priznáva, že nie často dávajú Rusko vo svete za príklad, ale teraz tá chvíľa nastala. Situácia v Rusku je vraj lepšia ako v Nemecku, kam sa tisíce Rusov chodia liečiť z chorôb, ktoré doma nezvládali.

„Po niekoľkých storočiach neúspechov máme konečne zase raz šťastie,“ vraví Mjasnikov. „Vo svete mnohí hovoria o nemeckom zázraku v súvislosti s nízkou úmrtnosťou na koronavírusovú nákazu, ale zabúdajú na ruský zázrak.“

Zázrak ruského zdravotníctva a iné teórie

Podľa oficiálnych štatistík je to tak. Kým Rusi uvádzajú smrtnosť 0,47 percenta, v Taliansku je to vyše desať percent, vo Francúzsku takmer šesť. Lepší ukazovateľ než Rusko nemá žiadna z vyspelých krajín.



Sú tu však aj iné vysvetlenia ako dokonalosť ruského zdravotníctva. Napríklad niektorí sibírski lekári tvrdia, že extrémne nízky výskyt choroby Covid-19 na Sibíri je spôsobený premorením. Miestnych vraj už v minulosti koronavírus navštívil, len si to nikto nevšimol.



Časť ruských lekárov si myslí, že Rusi sú proste odolnejší proti čomukoľvek. Násiliu, obmedzovaniu slobody i chorobám. S tým veľmi nekorešponduje fakt, že na rakovinu a kardiovaskulárne choroby umierajú rovnako ako ktokoľvek iný na svete, ak nie častejšie, pretože práve tieto choroby zdravotníctvo nezvláda.