Vykúpenie z dilemy

15. apr 2020 o 19:45 Zuzana Kepplová

Uzavretie osád je rozhodnutie z rodu sebanapĺňajúcich proroctiev. A preto ťažko vyhodnotiť, či mal Matovič "recht".

Ak by sa na základe testovania ukázalo, že nakazených je mnoho, opatrenie by dostalo dodatočný aplauz.

Ak by ich bolo málo, tiež by sa dalo povedať, že sa konalo včas.

Čísla však nepoznáme, pretože premiér argumentuje, že nechce Rómom priťažovať.

Vieme len, že zďaleka nesiahali po prah stanovený na uvalenie karantény (ombudsmanka).

Isté vykúpenie z pochýb, či také nasadenie sily bolo v záujme osadníkov, alebo to bolo demonštratívne gesto k majorite, ponúkol Vlado Ledecký.

Keď upozornil na rozšírené presvedčenie samotných Rómov, že ich nákaza neohrozí.

Sociológ vie, že toto je viac ako len povera, je to stratégia prežitia v ťažkých podmienkach. No v súčasnej situácii osadníkov a ich okolie len poškodí.

Osvetu by sme však nemali limitovať na vylúčené komunity. Trebárs predavačku narábajúcu s jedlom a odmietajúcu rukavice by mal ktosi upozorniť, že to funguje, aj keď "na to neverí".