Možno bude naozaj dobre, ale najprv bude zle

Pravica má smolu, zasa bude musieť škrtať.

16. apr 2020 o 14:46 Peter Tkačenko

Je dobré, že vedieme diskusiu, do akej miery otvárať ekonomiku, no zdá sa, že pri nej zabúdame na veľký obrázok.

Môžeme sa dohadovať, či sa ekonomika skutočne prepadla o tridsať percent a či by otvorenie ďalších prevádzok prinieslo "len" dve percentá HDP a vonkoncom nie je jedno, aký bude výsledok, ale to najdôležitejšie je už rozhodnuté. Všetci už sme schudobneli, len to zatiaľ poriadne nevidno.

“ Už pred koronou platilo, že náš sociálno-dôchodkový systém nebol udržateľný. „

Inými slovami, môžeme si aj do nemoty opakovať, že "bude dobre", lenže prostým faktom je, že predtým bude zle. Nemôže to byť inak.

Aj keby sa o mesiac vrátila ekonomika k predchádzajúcej výkonnosti (o čom sa dá veľmi úspešne pochybovať), už dnes sme na číslach, ktoré niekto musí pocítiť. Vlastne takmer všetci.

Ako prví to budú tí, ktorí prestali a prestanú vyrábať, čo uvidíme na zrušených živnostiach a zvýšenej nezamestnanosti, nižší dopyt poznačí všetkých, ktorí im poskytovali služby a tak ďalej.