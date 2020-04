Ako premiér sám dezinterpretoval vládnu vyhlášku (týždeň Petra Schutza)

Udalosť týždňa

Konflikt v EÚ.

Po vlnách kritiky, že Únia nerobí proti korone nič a že potvrdzuje svoju naničhodnosť, v Bruseli konečne namiešali päťstomiliardové anivírusové sérum.

Pre eurozónu je to aktivácia eurovalových zásob. Že nejde o dar, ale úver s prísnym podmienkovým protokolom a použitý môže byť len v zdravotníctve, rozpaľuje do žerava najmä Talianov, ktorí sa nádejali, že dosiahnu na svoj sen – koronabondy –, čo by bolo zospoločenštenie dlhov.

Holandsko-seversko-nemecký odpor to zhatil, čím založil na scenár, že stredomorské krídlo euroval ani nevyužije, čo zakladá spor zrelý až na rozbitie Únie.

Sledujúc emocionálnu bezmocnosť Talianov, ktorí vyčítajú Únii ignorovanie ich záujmov v bankovo-finančnej (2010 – 2012), migračnej (2015, 2019) a teraz aj v koronavírusovej kríze, to nie je zveličenie.

Otázky o zmysle EÚ si kladú nielen u Salviniho populistov, ale aj v mainstreame. Reálnejšou súčasťou pomoci bude SERU, čo je sto miliárd (pre všetkých – nielen eurozóna) zvýhodnených úverov na podporu zamestnanosti, z čoho by Taliani mali dosiahnuť až na tridsať miliárd.

Po prispatom úvode a sérii nie príliš šťastných vyhlásení (najmä Ursula) sa Komisia chytila, ale limity má dané nesúladom národných politík, ktoré sa manifestujú na summitoch ministrov či financií či vnútra.

Udalosť SR

Antikoronový hod veľkonočný.

Zákaz vychádzok priniesol na Slovensko tragikomické cestné zápchy, ktoré nechali nahliadnuť až do čriev matovičovského mikromanažmentu.

Premiér sám dezinterpretoval vládnu vyhlášku (náhodné kontroly verzus každé auto).

“ Matovič má všetky ingrediencie bojovníka, ktorý slobodný výber budúcnosti na Sulíka ani nemusí nechať. „

Nešťastné nariadenie však azda pomohlo v udržiavaní Slovenska v spoločnosti koronou najmenej postihnutých kútov. (Krajniak: „Sme tretí na svete, prvý je Izrael.“ Hahaha.)

Časový posun dáva Matovičovmu štábu milosť informačného bonusu, aký nemali toľko preklínaní experti a politici v Taliansku a spol.

Bonus sa čiastočne prejavil v utorok, keď v tyle s kohortou expertov, ktorých so sebou vláči na každé pódium, Matovič – po halucinovaní o blackoute – vyhlásil „plán postupných krokov k otváraniu obchodov“, ktorý bude zrejme skompilovaným odvarom ostatných štátov spred týždňa-dvoch.