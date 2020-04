Káru roztiahol, nastal čas vrátiť sa ku koreňom

Matovič by si pomník nemal stavať na boji proti pandémii, ale korupcii.

17. apr 2020 o 11:15 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Mám veľmi intenzívny pocit, že by som mal mlčať. Nie že by sa o súčasnom stave nedalo nič vypovedať, len akosi nedokážem uchopiť, čo sa vlastne deje. Viac než v karanténe som uviazol v ľudoprázdne.

Nechodím ani do obchodu, len čo občas prehodím pár slov so susedom či s niekým po telefóne. Mám dojem, že ich to celé už prestáva baviť.

Veľa takých, čo si v časoch hojnosti nedokázali vytvoriť ani len minimálnu rezervu, nepoznám, takže s nefalšovaným zúfalstvom sa nestretávam, zato však čím ďalej častejšie počúvam, že sa už ničomu vrátane tých najevidentnejších faktov nedá veriť.

Zaujímavé je, že kým v médiách sa rôzne politické či ekonomické šarže predbiehajú v prezentovaní optimistických vízií, môj sused spoza plota o šanci na zmenu ani nepípne.

Neeviduje žiaden posun ľudstva k lepšiemu, vidí len zlobu a neschopnosť. Obyčajní ľudia sú obete. Môžu robiť čokoľvek, aj tak sa nič nezmení.