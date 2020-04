Z ruskej „glubinky“ ľudia utekajú

Demografia trápi ďaleký ruský vidiek.

17. apr 2020 o 22:22 Eugen Gindl

Autor je scenárista a publicista

Sovietsky zväz mal pred rozpadom bezmála 310 miliónov obyvateľov. Dnešné Rusko má zhruba 140. Zmenšila sa aj rozloha: zo šestiny na sedminu sveta. Napriek tomu je Ruská federácia ešte vždy najväčšou krajinou na zemeguli. Kto bude túto krajinu obhospodarovať, brániť a rozvíjať, keď sa očividne vyprázdňuje?

Pôvodných „korennych“ Rusov už dávnejšie nepribúda. Keby ruskí imigranti, vytláčaní z bývalých republík Sojuzu, klesajúcu pôrodnosť nekompenzovali, počet obyvateľov by sa z roka na rok znižoval. Do takej miery, že v roku 2050 by na svete žilo iba 100 miliónov Rusov. Ak by len Vladimir Vladimirovič nepovýšil plodenie detí za vlastenecký čin. A štedro rodičov neocenil.

Hlboká Rus sa vyprázdňuje

Dramatický pokles obyvateľstva postihuje najmä „hlbokú Rus“. Slangom ruských blogerov „glubinku“: menšie mestá a dediny, roztratené v ozrutných guberniách. V európskej Rusi i za Uralom. Rusko má 800-tisíc malých miest, v ktorých žije dnes štvrtina obyvateľstva. Pravdaže, to je iba odhad. Podľa týždenníka Argumenti i fakty „točnoj statistiki po etomu povodu net“.

Štatistici, sociológovia, o politikoch ani nehovoriac, zablúdia do glubinky, na perifériu Ruska iba ak náhodou.

Sťahovanie vidiečanov z dedín a malých miest do miliónových metropol prebieha na celom svete. Tento proces možno spomaliť, ale nie zastaviť. Ťažko zachrániť malé mesto, keď v ňom dožíva stará fabrika. Najčastejšie pre zaostalú technológiu. Peniaze zhora na predĺženie agónie väčšinou neschvália. A keby aj schválili, práceschopní obyvatelia, najmä mládež, uteká za robotou inam.