O programové vyhlásenie ani nezavadíme očami

Koronavírus je platforma, na ktorú sa dá zviesť aj hrobové ticho okolo programu.

17. apr 2020 o 18:42 Peter Schutz

S pocitom prezidentky, že ohľadne programového vyhlásenia ju zaujíma viac obsah než počet strán, sa dá len súcitiť. Aj s pokusom o iróniu, že pokiaľ ide o strany, tak pre programové vyhlásenie vlády (PVV) platí čo aj pre celú koalíciu – čím menej ich bude, tým lepšie.

Ak nie pre Slovensko, tak pre vládu v zmysle, že čo nesľúbi dnes, to nemusí plniť zajtra.

Pravidelnú vsuvku pri príležitosti PVV (aj Ficových), že život je príliš pestrý, aby program akokoľvek súvisel s realitou o štyri roky, ešte závratne aktualizuje koronavírus.

Streľbou naslepo, z ktorej sa veľa nieže nenaplnilo, ale ani neprisnilo, bol PVV do istej miery vždy, teraz však so šesťnásobnou platnosťou, keďže účastníci nevedia ani toľko, či v tomto septembri – v tomto, nie 2023 – pôjdu deti do školy. Alebo prejdú komplet na digitálne platformy.