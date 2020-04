Varovanie pre Matoviča: Ako uvoľňovala česká vláda

Najviac času zabrala Babišovi a spol. hádka o svadbách.

18. apr 2020 o 23:52 Petr Šabata

Žena s deťmi počas prechádzky so psom 17. marca 2020 v Prahe. (Zdroj: TASR/AP)

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Nič z rokovania sa nesmie dostať von! Presne tak znie prvé ponaučenie z rokovania vlády Andreja Babiša o uvoľňovaní reštriktívnych opatrení zavedených okolo koronavírusu.

Toto zlaté pravidlo porušil sám český premiér, ktorý síce nebol na tlačovej konferencii, kde sa uvoľnenie pravidiel pre obchodníkov, školy i kultúru predstavovalo, ale neskôr prezradil: najväčšie debata sa viedla o - svadbách.

To je správa, ktorá nutne rozhodí ľudí, čo nemajú dosť peňazí na jedlo pre deti alebo prišli o roky budovanú živnosť... Takto koná najvyššie politické vedenie krajiny v núdzovom stave za účasti špičkových epidemiológov, virológov a štatistikov?

Keby Igor Matovič cez víkend pred plánovaným pondelkovým zverejnením plánu uvoľňovania reštrikcií zavolal Andrejovi Babišovi s prosbou a radu a keby bol český premiér úprimný, letelo by na linke Praha - Bratislava niekoľko odporúčaní.

Po prvé - nič z rokovaní sa nesmie dostať von, platí to aj pre premiérov.

Kde vzali zoo?

Druhá rada znie: čím konkrétnejší bude plán uvoľňovania, tým lepšie. V Česku môžu od 25. mája ísť do školy žiaci na prvom stupni - ale má ich byť len 15 v skupine, jedno dieťa v lavici, rúška sa odporúčajú. Podrobnosti neskôr.

Lenže v tej chvíli dostávajú neúplnú informáciu milióny ľudí, ktorých sa opatrenie priamo a prakticky týka - učitelia aj rodičia - a ihneď riešia, čo budú musieť urobiť, ako to bude finančne (keď pôjde dieťa do skupiny, príde rodič o ošetrovné, ako sa budú tie deti vyberať?), so strážením, kde zohnať toľko rúšok...

A všetci zháňajú detaily, rozčuľujú sa, nadávajú, robia si starosti.