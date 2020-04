Kladivo na pendlerov

Privítajme po Rómoch ďalšiu skupinu občanov druhej kategórie.

19. apr 2020 o 11:45 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

V piatok 17. 4. prišla správa, že od 1. mája bude pre ľudí pendlujúcich cez hranice platiť povinnosť preukázať sa negatívnym testom na koronu, starým najviac 30 dní, inak ich nevpustia na Slovensko.

Človek sa trpezlivo snaží necítiť sa ako v lietadle pilotovanom opitými kapitánmi.

Pozrime sa najprv na dostupnosť testov. Presnou a overenou informáciou dnes neposlúžim. Na stránke korona.gov sa možno objednať, vyplniť formulár a príde vraj správa, kam a kedy sa dostaviť. Formulár sa pýta aj na príznaky, a to veľmi podrobne.

Žiadne nemám, šesť týždňov okrem nákupov a pochôdzok po lese sedím na zadku. Celá cestovateľská anamnéza bola do susednej dediny. To len vlasť sa rozhodla trestať ma za to, že sedenie na zadku nerealizujem na Slovensku.