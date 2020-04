Dúfajme, že vláda svoj „najambicióznejší program histórie“ nevypne

Vírus zvýraznil naše zraniteľné miesta.

19. apr 2020 o 14:02 Beata Balogová

Vláda Igora Matoviča vo svojom programe načrtla lepšiu verziu Slovenska. Nazvala ju najambicióznejším plánom v histórii krajiny.

Súvisiaci článok Matovičova vláda schválila program, prečítajte si celé vyhlásenie Čítajte

Niektoré časti sú detailnejšie, s odtieňmi a textúrou, niektoré sú skôr obrysmi a iné sme už v rôznych formách videli na iných mapách lepšej krajiny.

Lenže to, aby tieto ambície boli autentické, musí vláda podporiť nielen zmenou legislatívy, ale aj v rovine rétoriky, vyhlásení a správaní sa každého člena.

Matovič už pripomenul, že ľudia si ho zvolili, aby bojoval s korupciou. Preto by bolo prekvapivé, ak by program neobsahoval sprísnenie pravidiel preukazovania pôvodu majetku spôsobom, aby zákon nebol len zbierkou do vitríny pre zostavovateľov rebríčkov korupcie.

Alebo záväzok ukázať verejnosti, ako rastie z roka na rok majetok funkcionárov.

Zoznam ambícií obsahuje aj „funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami“, ktorý si vyžaduje nielen dostatok odvahy ťať do tuhého, keď ide o vlastných nominantov strany, ale aj odbornosť a tiež nezávislé súdnictvo.

Takzvaná „reforma súdnej mapy“ hovorí o potrebe preťať korupčné väzby, špecializácii sudcov na hlavné agendy, výberových konaniach na predsedov súdov alebo celoplošných termínoch na rozhodovanie v jednotlivých veciach, čo by mohlo byť aj niečím viac než len analgetikom na prieťahy.

Aj keď Covid-19 načas, z pochopiteľných dôvodov, ubral z energie, ktorou verejnosť sleduje zmeny na súdoch a očistu justície, prokuratúry či polície, ostáva to jednou z najdôležitejších výziev, akým čelíme.

Napríklad aj preto, lebo len nezávislé súdy budú môcť zastaviť politikov, ak po prekonaní vírusu nebudú ochotní vzdať sa niektorých obmedzení alebo nadbytočných právomocí škodlivých pre demokraciu.

Práve koronavírus však prinútil všetkých upriamiť zrak na stav nášho zdravotníctva, bez ohľadu na to, či oficiálne analýzy boli len stres testom, alebo sa obtreli o reálnu hrozbu, ktorej čelíme.

A táto výzva neporovnateľne väčšou váhou padla na Matoviča než na akúkoľvek inú vládu.

Tak ako aj otázka zraniteľných a vylúčených komunít - a tie budú neporovnateľne nákladnejšie a náročnejšie než otestovanie a zavretie niekoľkých rómskych osád. A to aj preto, že dlh tejto krajiny voči týmto komunitám sa vlečie po desaťročia.

Vírus len zvýraznil naše zraniteľné miesta, ale hlavné dôvody, pre ktoré ľudia išli voliť koncom februára, sa stále nemenia a vízia lepšej krajiny je každodenná drina, a to nielen pre Matoviča a členov vlády.

A jeho mapa by sa mala pretaviť do spôsobu vyjadrovania, toho, ako si vyberá alebo ešte lepšie nevyberá verejného nepriateľa.

Ako strávi kritiku médií, či ju bude brať osobne, alebo prijme definíciu z programového vyhlásenia: vláda rešpektuje nezastupiteľnú úlohu médií a novinárov pri kontrole verejnej moci a správe veci verejných.

Platí to o signáloch, ktorými obhadzuje kritikov svojich krokov. Lebo ak vláda deklaruje podporu a posilnenie financovania tretieho sektora, premiér by zároveň nemal aktivistov za ľudské práva označovať svojou zaužívanou terminológiou, ktorá jeho voličovi naznačuje, že ide o nejakých bratislavských nadačných povaľačov.

Platí aj veta, ktorou uzatvára vláda úvod svojho programu: držme si palce, aby „najambicióznejší program histórie“ platil dlhšie než prvé týždne a aby ho nikto nejakým blackoutom nevypol.