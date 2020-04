Kiska odišiel bez rozlúčky

Matovičova vláda drží fašistov pod dvojcifernou hranicou. Bez toho, aby si požičiavala ich maniere či slovník.

19. apr 2020 o 15:47 Zuzana Kepplová

Čerstvý Focus môžeme čítať ako správu o spokojnosti s prvými týždňami Matovičovej zostavy. OĽaNO si drží výsledok z volieb. Čiže tí, ktorí sa k Matovičovi už raz priklonili, zostali pri ňom.

Smer sa vrátil nad dvadsiatku, čo v úlohe parlamentných kritikov v čase koronakrízy nie je prekvapivé.

Naťahovačka s vládou sa deje na osi "my sme vám to pekne rozbehli a vám mrú ľudia" (Smer) verzus "rezervy boli vybrakované, v zásuvke žiadny plán a predsa sme svetový unikát" (Matovič). Oba naratívy sú z ríše mýtov a legiend, no podľa čísel dôvery dobre fungujú na opevnenie vlastných táborov.

Sme rodina dokola drmolí, že každý má tak trošku pravdu. Aj táto falošná zmierlivosť strane pomáha rásť. Stále sa totiž nájde dosť ľudí, ktorí relevantnú kritiku chápu ako zloprajnosť a kopanie do spoločného diela.