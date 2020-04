Česi sa modlia, aby mohli cez prázdniny ísť aspoň na Slovensko

Matovič sa tvári, akoby žiadne Česko neexistovalo.

21. apr 2020 o 14:54 Luboš Palata

Autor je redaktorom českého Deníku

Zdá sa, že aj vďaka peknému jarnému počasiu máme vrchol koronavírusovej nákazy v Česku za sebou. Čechom sa už trochu uľavilo a tak sa začínajú pýtať, dokedy budú zatvorené hranice nášho štátu. Mimochodom, najmenšieho, aký sme od stredoveku mali.

Česko totiž zaviedlo jeden z vôbec najtvrdších režimov na hraniciach, keď ich uzavrelo nielen pre prichádzajúcich z cudziny, ale aj pre tých, čo by chceli von. Na hraniciach dokonca hliadkuje polícia a armáda, objavili sa už aj správy o zadržaní prvých narušiteľov.

Pendlerom do Nemecka a Rakúska urobila vláda zo života peklo, keď im pravidelné dochádzanie do práce za západnú hranicu po niekoľkých dňoch zakázala a nariadila im po príchode do Česka dvojtýždňovú karanténu.

Zdravotné sestry a lekári pracujúci v Nemecku dostali výnimku, ale až po telefonáte kancelárky Angely Merkelovej premiérovi Andrejovi Babišovi.

Nepriepustné hranice

Jediný, kto cez hranice môže a musí prejsť, sú vodiči kamiónov. Ale aj tým sťažilo v minulých dňoch život jedno z mnohých chaotických nariadení vlády, keď ich česká polícia začala kontrolovať a evidovať tak podrobne, až sa na hraniciach s Nemeckom pri príchode do Česka vytvárala niekoľko dní dvadsaťkilometrová kolóna, končiaca niekde pri Drážďanoch.

Až po tom, čo sa Nemci opäť oficiálne sťažovali, vláda tento nezmysel zrušila.