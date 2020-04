Programové vyhlásenie vlády je najromantickejší text svojho druhu

Korona z PVV vypadla.

20. apr 2020 o 17:32 Peter Schutz

Na prvé čítanie – a na druhé to inak nebude – razí z Programového vyhlásenia vlády pocit, že čo do sľubov a vôbec záberu by bolo extrémne veľkorysé (nákladné), ešte aj keby krajinu nenavštívil koronavírus.

Skutočnosť, že dramatickú zmenu reality, ktorou prechádza Slovensko (a s ním svet), PVV fakticky neberie na vedomie, je korunné svedectvo, že ho písala predstava štátu ako švédskeho stola, z ktorého si volič len zapýta niektorú pochúťku. A službukonajúci vládcovia hneď aj plnia, čo mu na očiach vidia.

Čo najširšia paleta predvolebných sľubov, ktorú umožnila signatárom zapísať absencia pandémie, urobila z dokumentu nielen najrozsiahlejší, ale aj najromantickejší text svojho druhu.

„Veľká väčšina z toho sa nikdy nestane buď preto, lebo to nejde, alebo na to nebudú peniaze“, zhodnotil aj za autora textu PVV v predstihu už Beblavý.