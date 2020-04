Takýto zelený program sme tu ešte nevideli

Čo dlhoroční ochranári privítali a čo im stále chýba.

21. apr 2020 o 17:06 Mikuláš Huba

Autor je vedecký pracovník Geografického ústavu SAV a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu, bol členom klubu OĽaNO.

Program každej vlády, ktorá chce byť lepšia, by sa dal zhrnúť do troch krokov: pokračovať vo všetkom tom, čo robila predchádzajúca vláda dobre, odmietnuť, zmeniť (prípadne i potrestať) to, čo sa doteraz robilo zle a prísť s novými riešeniami, ktoré nás posunú dopredu.

Ak cez prizmu vyššie povedaného hodnotíme programové vyhlásenie vlády (PVV), nájdu sa v ňom ukážky všetkých troch spomenutých krokov.

Nájdu sa aj opačné. Ale o tom neskôr.

Patrónkou nech je Remišová

Rozloženie síl vo vláde je jasné a je zrejmé, kto v nej má hlavné slovo. A preto je dobré, že ministerstvo životného prostredia (MŽP) i pôdohospodárstvo získal najsilnejší subjekt – OĽaNO.

Nebývalo to zvykom, lebo v doterajších koaličných vládach mávali tieto rezorty vo svojom portfóliu zväčša slabší koaliční partneri. Dnes autorita príslušných ministerstiev, priechodnosť ich zámerov i očakávaná koordinácia ich opatrení dávajú oveľa väčšiu nádej na úspech.

Čo je naopak krokom späť, aj oproti predchádzajúcej vláde, je to, že minister životného prostredia (na rozdiel, napríklad, od ministra hospodárstva) nie je podpredsedom vlády.

Okrem pozitívneho signálu smerom navonok a väčšej autority by to malo v prípade takej prierezovej problematiky, akou životné prostredie nepochybne je, dvojnásobnú logiku.