Potrebujeme reštart rozumu (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Všeličo sa má a bude reštartovať, máme kalendár a odhodlanie, otvoria detské kluby, ale s reštartom ekonomiky musí prísť ešte jedna záležitosť a nie hocijaká.

Padli Turci na Poniky natočil ďalšie renomované video z vysokej školy života odboru infektológie, virálnej epidemiológie a geopolitiky. Online poslucháčom vysvetlil, že ich niekto očipkuje.

Predtým ich strašil, že si budú musieť umývať ruky. Prvá verzia o novom svetovom poriadku bola, že dobre, môj, vieme, čo si zač, aj ľudia, čo ťa volia, ty si nikdy nezložil Rubikovu kocku a nedokončil sudoku levelu 10, možno rozoznáš práškovacie lietadlo od dronu, ale v zásade si myslíš, že práve teba sledujú všetky tajné služby sveta a galaxie, tebe chcú posypať záhradu, teba chcú očipkovať, aby si bol sluhom nového poriadku.

Najlepší vedci versus naziinfluencer

Ale to druhé video z akejsi obývačky, ako stream z tajomného stredu zeme, to je fakt konečná. A tu nejde o to, že hneď sa niekto ozve, že to je len taký marketing pre slabomyseľných, že veď on to tak nemyslí, sprisahanecké žmurknutie, že veď keď bude vakcína, on ako poslanec pobeží prvý, aby sa ochránil.

O to naozaj nejde. A nejde ani o bla bla bla, kto sú jeho voliči a nevieme koľko desiatok tisíc ľudí, ktorí si takúto, prepytujem, hovadinu pustia.

Ide o niečo veľmi vážne. Na jednej strane sú desiatky tisíce najlepších vedcov zapojené do turbo výskumu liečby a prípadne vakcíny, množstvo nahlásených pokusov v rôznych fázach sa pohybuje okolo 150.

Takmer úplne zastal výskum onko liekov, psychofarmák, všetky veľké, štátne, súkromné, malé laboratória sú sústredené na hľadanie liečby Covidu-19.

Na ich čele stoji vedecká elita sveta, ľudia s Nobelovými cenami, objavitelia liekov, ktoré zachránili milióny životov, absolútni machri vo svojich disciplínach. A po ich boku niekoľko významných političiek, pretože, zdá sa, že krajiny so ženským líderšipom zvládajú pandémiu bez hystérie, vecne, s dôverou vlastným občanom a vede.