Kladivo na byrokraciu

Štáty majú túžbu po reguláciách v DNA a ťažko jej odolávajú.

22. apr 2020 o 12:10 Eduard Žitňanský

"Zrušíme byrokratické nezmysly a byrokratickú burinu, čo sa nám tu rozrástla," povedal minister hospodárstva a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík.

Od budúceho roka vláda zavedie princíp 1 in – 1 out a s účinnosťou od začiatku roku 2022 princíp rozšíri na 1 in – 2 out. Znamená to, že každá novozavádzaná regulácia bude mať nielen vyčíslený finančný vplyv na podniky a občanov, ale zároveň sa namiesto nej zruší jedna či neskôr až dve staršie regulácie.

Takéto riešenie dlhšie požadoval dnešný štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec, keď ešte pôsobil na čele Združenia podnikateľov Slovenska. Programové vyhlásenie vlády to sľubuje a zámer patrí do sféry želaných a vítaných. Pravda, k skutočnosti nevedie krátka cesta.