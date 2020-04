Volám sa Igor Matovič. Som európsky premiér

Vlastníctvo európskych tém si musí najprv osvojiť samotný premiér.

23. apr 2020 o 15:13 Zuzana Kepplová

Možno hustý kalendár špeciálnych summitov Igora Matoviča upomenie, že je nielen hovorcom svojho krízového štábu, ale v neposlednom rade aj európskym premiérom.

Zatiaľ sme veľa slov o európskej vzájomnosti nepočuli, zato má premiér čas vybavovať si nedorozumenia s "pendlerom", ktorého urazil v statuse. Bola by škoda, keby postupné rozpúšťanie koronových opatrení a snaha harmonizovať ich medzi štátmi – nehovoriac o dohadovaní sa na podobe európskej pomoci – bolo v domácej debate prehlušené ponosami na "pendlerov" a "repatriantov".

Tieto skupiny sú stelesnením otvoreného trhu práce a vzdelávania, vo vládnom programe časť z nich vzývame ako novú slovenskú diaspóru. Keď však udreli mrazy v podobe korony, zrazu sú z nich znečisťovateľov "zdravého ostrovčeka".

To, ako ich teraz označujeme, však poľahky kontaminuje aj naše rozmýšľanie o EÚ. Darmo bude Ivan Korčok točiť sympatické videá, keď v prvej komunikačnej línii samotný premiér osočuje občanov za to, že drzo využívajú možnosti spoločného európskeho priestoru, čiže sa len domáhajú cesty do práce či domov.