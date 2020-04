Vekový apartheid, dekarantenizácia a deep fake knowledge (týždeň Petra Schutza)

Udalosť týždňa

Korona.

Prevažne padajúce skóre infikovaných aj mŕtvych z Talianska, Španielska, Nemecka (vo štvrtok však opäť rast) aj Francúzska sú lúčom nádeje. A v súlade s masívnym emancipačným antikaranténnym hnutím, ktoré sa valí svetom po precitnutí, že uzavieranie ľudí do domácich väzení, aby odtiaľ sledovali, ako sa im rúcajú budúcnosti, sa nedá ani strednodobo manažovať.

Veľkou neistotou sú druhé vlny, ktoré môžu udierať a zase spľasnúť kdekoľvek podobne ako práve v Singapure. Antisérom, v ktoré sa verí, je teplejšie podnebie na severnej pologuli, ktoré môže koronu brzdiť či aj pridusiť, kým nepríde liek aspoň na symptómy (remdesivir?), ak už vakcínu čakajú všetci až o rok. Z Oxfordu a Imperial College však práve oznámili začiatok testovania akéhosi prípravku na ľuďoch.

Udalosť SR

Opúšťanie reštrikcií.

Slovenský vstup do celosvetového liberalizačného trendu je kompatibilný s okolím čo do rozfázovania i obsahovo, čo je, so zreteľom na týždne protipohybu premiéra, celkom nad očakávania.

Zbytočná až kontraproduktívna – aj keď tiež kopíruje Česko a Rakúsko – je podmienenosť kontinuity (z fázy do fázy) procesu prírastkami novonakazených jedincov, keď prekročenie hranice sto, respektíve stopäťdesiat, môže uvoľňovací proces zastaviť či zvrátiť.

Nízka základňa infikovaných i mŕtvych (štrnásť!), čo robí zo Slovenska jedno z najmenej zasiahnutých v Európe, je jasnou správou, že prekročenie hranice nie je prechodom na akúsi taliansko-španielsku cestu a dá sa "absorbovať".

Teda za predpokladu, že karanténami získaný čas krízový štáb využil na kapacitné vybavenie nemocníc zvládnuť väčšie návaly pacientov korony, čoho znamením je návrat bližšie (nie úplne) k režimu bežnej starostlivosti a operácií.

Udalosť SR II

Programové vyhlásenie vlády.

Základná pozícia v normálnych časoch, že zapamätateľné pre dejiny zostanú rozhodnutia a skutky, o ktorých v žiadnom PVV nebolo ani riadka, má v čase korony desaťnásobnú platnosť.