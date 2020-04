Záťahy NAKA potvrdzujú, čo sme si mysleli

Z výkonu spravodlivosti sa dá tešiť aj ticho a vkusne.

23. apr 2020 o 16:13 Peter Tkačenko

Akokoľvek si ctíme prezumpciu neviny a vyložene si neželáme, aby silové zložky prihliadali na politické okolnosti, povolebná séria záťahov, zatýkaní a obvinení (Kičura, Kvietik, Kožuch a tak ďalej) potvrdzuje všetko, čo sme si mysleli o rozvetvenej korupcii v podaní nominantov a priateľov Smeru.

Súvisiaci článok Polícia obvinila Kvietika a Kožucha, mali zobrať úplatky za skoro milión Čítajte

Isteže, všetci uvedení sú z pohľadu zákona nevinní. Prinajmenšom od popularizácie mien Vadala či Rošková však zrejme na Slovensku nie je človeka, ktorý by pochyboval o systémovom rozkrádaní európskych agrodotácií.

Pri všetkom zadosťučinení však stále platí, že politici sa môžu na vyšetrovaní podieľať len v tom zmysle, že nechajú konať zodpovedné orgány. Nielenže nesmú existovať tlaky, ale ani zdanie, že sa podľa nich koná.

“ Nielenže nesmú existovať tlaky, ale ani zdanie, že sa podľa nich koná. „

Premiér by si preto mohol odpustiť poznámky o otváraní ekonomiky a zatváraní smerákov. Jemu a jeho fanklubu sa to možno zdá vtipné, ale ktokoľvek iný to môže interpretovať ako politicky motivované prenasledovanie. Z výkonu spravodlivosti sa dá tešiť aj ticho a vkusne.