Kollár si v koalícii robí, čo chce

Pani poslankyni Cigánikovej patrí ospravedlnenie.

24. apr 2020 o 13:55 Peter Tkačenko

Na začiatok si v stručnosti pripomeňme zopár faktov zo života koalície za uplynulý týždeň:

Jana Cigániková z SaS vyhlásila, že vláde nedá dôveru, lebo ju koaliční partneri oklamali pri formulovaní konečného znenia PVV. Igor Matovič odkázal Richardovi Sulíkovi, aby si upratal v strane. Sulík sa vzápätí pochválil, že presadil otváranie prevádzok, čím nepriamo obvinil z klamstva premiéra, podľa ktorého rozhodla "epidemiologická špička".

Potom Sme rodina navrhla do Súdnej rady sudkyňu – pričom v PVV sa píše, že vláda a parlament sudcov navrhovať nebudú.

Keďže SaS a zaľudia sa rozhodli zachovať podľa tejto dohody, z nejakých tajomných dôvodov kandidátku Borisa Kollára podporili kotlebovci. Boris Kollár to interpretoval tak, že časť koalície hlasovala so Smerom a on to rešpektuje.

“ V situácii dlho očakávanej zmeny sa na každý pokus o emancipáciu bude pozerať podozrievavo v zmysle "to chcete návrat Fica?!?". „

Naopak, zvolený nebol kandidát SaS na čelo výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva. Tu je hlasovanie tajné, ale keďže výbor "patrí" ĽSNS a Sme rodina nemá problém podporiť za predsedu aj Mariana Kotlebu, asi tušíme, kto ako hlasoval.

To je slušná bilancia koaličných nezhôd v čase, keď vláda ešte ani nedostala dôveru.