Dobre bude, nebojte sa (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Kde má miesto Robert Fico?

Čiže takto.

V Smere odchytili vo svetlej chvíľke ešte stále predsedu a poďho do ružinovskej nemocnice minerálky rozdávať, pretože mu zavolali – osobne jemu zavolali, číslo má každý – a on sa zdvihol, zobral Blahu a ako za starých čias zakročil.

Síce už nie je premiérom, ale pomôcť ešte stále dokáže, lebo on predsa v politike nie je preto, aby bol premiérom, ale preto, aby pomáhal. Hej. No určite.

A potom má ešte tú drzosť povedať, že mu máme ukázať jeden škandál jeho vlády, pričom sám dobre vie, že ak by išlo len o to, tie škandály by mohli vychádzať ako prílohy novín a encyklopédie.

V knižniciach by im zriadili samostatné sekcie, dá sa zvážiť aj výstavba nových pavilónov. Rozdelili by ich podľa abecedy, rokov, súm, postáv a miery trápnosti. Mohli by robiť anketu: pri ktorej z nich sa to vo vás definitívne zlomilo a rozhodli ste sa voliť fašistov?