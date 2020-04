Prednosť na vysoký post by mal mať iný kompetentný človek.

26. apr 2020 o 19:27 Peter Schutz

K tretej najdôležitejšej osobe na ministerstve vnútra sa dá len opakovať vyhlásenie, ktoré tu už odznelo k druhej najdôležitejšej persóne v rezorte dopravy.

Na koalíciu, ktorá sa deklaruje najmä protikorupčne, nestačí, ak do kľúčových pozícií nominuje ľudí, ktorí sú čestní a poctiví. Čestnými a poctivými sa musia aj zdať.

Akokoľvek si čítame telefonáty s aktérom jednej z príslovečných „dépehačkárskych“ káuz, vedúca úradu ministra Mikulca zdaniu nevie vyhovieť.

Komunikácia kladie nezodpovedané otázky nezávisle od vysvetlenia, ktoré Bilecová má, samozrejme, poruke. Je aj pokojne možné, že obhajoba je pravdivá.

Kým to však nie je zrejmé aj nezainteresovanému, a to bez akýchkoľvek pochybností, prednosť na vysoký post by mala mať iný kompetentný človek, v ktorého minulosti sa taká nahrávka nevyskytuje.

Vyhlasovať čokoľvek kategorické je priskoro.

Na vysokých postoch koalície sa však objavujú mená, ku ktorým sa dá pridať len odporúčanie – nehodiace sa škrtnite.

Dôvera je látka, z ktorej je utkaná demokracia.