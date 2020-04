Glváč potrebuje "hýčkanie" a opateru, no v inej pozícii než oznamovateľa

Rozsiahle trestné oznámenie, ktoré podal bývalý podpredseda parlamentu a Zsuzsovej maznák Martin Glváč na novinárov (advokátov či vyšetrovateľov), je tou najabsurdnejšou dohrou, akú jeho vrúcne vzťahy s volavkou aj Marianom Kočnerom môžu mať.

Odmyslime si okolnosti, že oznámenie podal krátko pred voľbami priamo do rúk generálneho prokurátora. Jeho argumentácia o súkromnej komunikácii, ktorá nie je predmetom verejného záujmu, je scestná.

Okrem toho, že ju sám vyvrátil, keď po prevalení románika nepravdivo tvrdil, že komunikáciu koordinovali tajné služby, tak čo už má byť vecou verejného záujmu, keď nie to, že má slovenský arcizločinec možnosť cez svoju volavku vydierať podpredsedu parlamentu.

Ako inak sa dajú opísať Zsuzsovej slová, že Glváča „drží za gule“.

Neradi by sme tvrdili, že Glváč nemá právo na ochranu svojho súkromia. Ale jeho komunikácia s Kočnerom a so Zsuzsovou je dôležitou súčasťou vyšetrovania vraždy novinára a jej zverejnenie je podoprené eminentným verejným záujmom. Že to Glváč po toľkých rokoch v politike úplne nechápe, smutne dokazuje jeho trestné oznámenie.

Zrejme sám potrebuje "hýčkanie" a opateru. No vzhľadom na merít by sa mu ho malo dostať v inej než pozícii oznamovateľa.