New York je teraz mestom bankových lupičov

Autorka študovala žurnalistiku, žije v New Yorku

Moje mesto momentálne vyzerá ako obrovská kulisa pre apokalyptický film. Náš každodenný, všedný životný štýl sa síce zmenil na nepoznanie, ale koniec sveta ako takého ešte nenastal.

Najprv sa vyľudnili ulice a ľudia sa utiahli do svojich bytov a domov. Keď po niekoľkých týždňoch negatívnych správ o veľkom počte nakazených a mŕtvych bohatým Newyorčania pochopili, že takto budú musieť žiť ešte dosť dlho a vlastne nevieme dokedy, nasadli do svojich drahých aut a odišli do vidieckych domov.

Zrazu nie je núdza o parkovacie miesta na ulici.

Ticho až počuť vtáčí spev

Budova, v ktorej sa nachádza moja kancelária, je v jednej z najdrahších častí mesta. Strešný apartmán používa televízna stanica Showtime na natáčanie seriálu Miliardy. Na vyšších poschodiach je tridsať bytov, z ktorých sú momentálne v užívaní tri.

Zamestnanci budovy celý deň dezinfikujú kľučky, čistia spoločné záchody, ktoré nikto veľmi nepoužíva a sťažujú sa mi, že sa nudia.

Nemajú sa s kým veľmi porozprávať, nikto od nich nič nechce a nemajú o kom klebetiť. Ale sú radi, že majú prácu.

Moji kolegovia pracujú zo svojich domovov a ja chodím na bicykli do kancelárie raz za týždeň.

Jedno z mála pozitív momentálnej situácie je, že sa dá po meste bicyklovať bez toho, aby mal neskúsený veľkomestský cyklista ako ja pocit, že riskuje život na každej križovatke.

Kancelária je na juhozápadnej strane Manhattanu, a tak si švihám skoro ráno po prázdnych uliciach a po Brooklynskom moste, kde stretávam viac bežcov ako chodcov.